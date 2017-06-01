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شاهد: لقطات مؤثرة لأم تسمع دقات قلب ابنها المتوفى

لحظة عاطفية لأم تسمع دقات قلب ابنها لأول مرة بعد وفاته في حادث
لحظة عاطفية لأم تسمع دقات قلب ابنها لأول مرة بعد وفاته في حادث
1/6/2017

تحت عنوان "2غريغ وقلب واحد"، نشر موقع "نيوز فلير" لقطات مؤثرة جدًا، لأم أمريكية تسمع نبضات قلب ابنها لأول مرة بعد وفاته في حادث.

والتقط المقطع في مدينة رونوك رابيدز بولاية كارولينا الشمالية، حيث نجحت عملية زراعة قلب لرجل أربعيني، بعدما تبرعت به "آنا" والدة الشاب غريغ ريكس (31 عامًا) والذي توفي في حادث سيارة العام الماضي.

ومن مصادفات القدر أن يحمل الرجل الذي تمت له عملية زراعة القلب نفس اسم الشاب المتبرع، فهو يدعى غريغ روبنز (47 عامًا) ولديه 3 أطفال، وكان قد أصيب بنوبة قلبية في مارس/آذار 2016.

ووصفت حالة روبنز بالحرجة وقال الأطباء في أغسطس/آب 2016 أنه بحاجة ماسة لعملية زراعة قلب ليبقى على قيد الحياة، وبعد أقل من شهر توفي ريكس في حادث سيارة ووافقت والدته بعد وقت قصير على منح قلب ابنها الميت لروبنز لإنقاذ حياته التي كادت تنتهي بعد عدة أسابيع حسبما قال الأطباء.

وبالفعل تمت الجراحة وتم زرع القلب في سبتمبر/أيلول 2016، وبعد مرور 6 أشهر على عملية الزرع، اتصلت والدة المتبرع تطلب لقاء الأسرة وكلها شغف واشتياق لسماع صوت دقات قلب ابنها الراحل.

وجاءت اللحظة العاطفية حين وضعت الأم سماعة الطبيب في أذنيها وعلى صدر الرجل، غير مصدقة ما تسمعه، وما لبثت أن دخلت في نوبة بكاء تبعها عناق طويل بين الأم والرجل في مشهد مؤثر للغاية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + نيوز فلير
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