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منوعات|روسيا

شاهد: فرار أخطبوط بشكل غريب من حوض أسماك

1/6/2017

حاول أخطبوط عملاق الهروب من حوض سمك بطريقة غريبة عن طريق الانزلاق بعيدًا على الأرض الجافة، بعد أن دفع جسده بقوة للأمام حتى تمكن من فتح القفل بشكل غريب في محاولة للفرار من محبسه.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن السلوك الغريب لهذا الحيوان المائي، فإن الأخطبوط يزن نحو 11 كيلو غرامًا وكان يبحث عن حريته والخروج من محبسه محاولا مغادرة حوض سمك كبير في مركز مائي بمدينة فلاديفوستوك في بريمورسكي كراي الروسية.

ودفع الأخطبوط جسده بقوة للأمام بقوة ونجح في فتح قفل خزان المياه في تصرف عجيب، حتى تمكن من الانزلاق والفرار من الحوض، لكن العمال رصدوه وأحبطوا محاولة هربه وأعادوه للمياه من جديد.

ولم يصب الأخطبوط بأذى على الرغم من بقائه خارج الماء لفترة من الوقت، إذ أن الأخطبوطات يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 18 ساعة دون الماء والأكسجين، وحظي المقطع بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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