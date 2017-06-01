شاهد: عروض "صوفية" بمناسبة رمضان في عمّان

صعد راقصون صوفيون (دراويش) يرتدون جلابيب بيضاء إلى منصة مسرح في وسط العاصمة الأردنية عمًان ليبهجوا جمهور المشاهدين في واحدة من الليالي الأولى من شهر رمضان.

ويأتي هذا ضمن مهرجان يستمر على مدار الشهر الفضيل.

وعرضت خلال الأمسية أغنية صوفية وأداء موسيقي وراقص قدمته فرقة مولوية المصرية التي قال مؤسسها عامر التوني إن الثقافة الصوفية جزء مهم من التراث الإسلامي.

وأوضح التوني الذي أسس الفرقة عام 1994 "أن الموسيقى الصوفية واحدة من الثقافات الكثيرة الموجودة داخل التراث الاسلامي العربي ، وفي الحقيقة الموسيقى الصوفية استخدمت جميع أنواع الفنون الأدائية والمتعارف عليها من فنون الحكي، الشعر، القصة، الموسيقى، الغناء والرقص الحركي".

وسوف تتواصل ليالي رمضان الثقافية على مدار الشهر حتى عيد الفطر.