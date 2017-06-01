بالصور: "البيت العش" فكرة من عالم الطيور لحل أزمة السكن

ابتكر مهندسون معماريون سويديون تصميمًا عجيبًا لشقق صغيرة غير مكلفة، معلقة على حافة الجبال تشبه "أعشاش الطيور"، آملين أن تحل أزمة السكن في المدن الكبرى والمكتظة بالسكان.

وأطلق المهندسون على هذا المشروع اسم "Nestinbox" أي عش وصندوق، وهو مشروع تعاون بين شركة مودرنا تراهاوس والمهندسين المعماريين إليزابيتا غابريلي وبونتوس أوهمان.

وشرح الموقع الإلكتروني للمشروع فكرة البيت العش ببساطة، فهو يتكون من 3 طوابق بمساحة 50 مترا مربعا للطابق، وسيتم بناء الغرف لإيواء شخص أو اثنين، وتحتوي كل شقة على غرفتين ونصف الغرفة، ومطبخ وغرفة معيشة، بالإضافة إلى غرفة عمل إلى جانبها سلم حلزوني.

واستوحى مصممو المشروع فكرتهم من أعشاش الطيور كونها بسيطة للغاية وتبنى عادة فوق الأرض وعلى الأشجار، وبالتالي يمكن بناء أقفاص أو صناديق بأحجام كبيرة تشمل العديد من الغرف والطوابق والنوافذ في المرتفعات لتكون صالحة للبشر وغير مكلفة في ذات الوقت.

ويرى المصممون أن تميز المشروع يرجع إلى أنه يمكن تعليقه على جانب الجبال والمنحدرات كما يحتوى على كل سبل المعيشة بدون تكلفة باهظة.

والمنازل مجرد فكرة وتصميم في الوقت الراهن، لكن يمكن أن تصبح قريبًا حقيقة لإضافتها إلى قائمة الاختراعات السويدية الطويلة أملاً في حل المشكلة السكانية، رافعين شعار "اجعل لأفكارك أجنحة وعِشْ حياة تشبه الطيور".