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شاهد: موقف طريف لأوباما في مؤتمر بإيطاليا

9/5/2017

استقبل المشاركون في مؤتمر "القمة العالمية للابتكار الغذائي" في مدينة ميلانو الإيطالية (الثلاثاء) الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بحفاوة بالغة.

وبدا الرئيس الأمريكي السابق مرحا لدى وصوله حيث داعب أحد الحضور قائلا إنه نسي رابطة عنقه. كما ألقى التحية على الحضور بقوله مساء الخير باللغة الإيطالية.

ويعد هذا ظهورا علنيا نادرا لأوباما منذ انتهاء ولايته في 20 يناير 2017 ، حيث ألقى كلمة خلال القمة المعنية ببحث أثر الابتكار والتغير المناخي على توفر الغذاء.

وركز خطاب أوباما على عمله أثناء رئاسته للولايات المتحدة بشأن مكافحة آثار التغير المناخي كما تحدث عن اتفاق باريس للتغير المناخي الذي وقعته 175 دولة في عام 2016.

وبلغت قيمة تذكرة حضور هذا المؤتمر 850 يورو (926 دولار أمريكي) ونفدت بالكامل خلال أيام.

ولدى وصول أوباما وظهوره على المنصة صفق الحضور له بحرارة بالغة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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