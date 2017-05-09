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منوعات|تركيا

شاهد: مطعم يقدم بيتزا بالذهب عيار 24

9/5/2017

تقدم سلسلة مطاعم في ولاية بورصة التركية بيتزا مع رقائق ذهب 24 قيراط، قابلة للأكل، في خطوة لافتة للأنظار.

وقال عرفان يالجين، الذي يمتلك 10 مطاعم بيتزا في بورصة، إنه يحب الإطلاع على آخر الصيحات حول العالم، في مجاله، فاكتشف أن هناك مأكولات كثيرة منتشرة تقدم مع الذهب،  لـ"نخبة المجتمع الراقية جدا".

وعقب ذلك أخذ بالبحث عن سبل استيراد هذا النوع من الذهب القابل للأكل، فوجد شركة متخصصة في هذا المجال بالولايات المتحدة، وذكر أنه بعد التواصل مع الشركة، رأى أن سعر الرقائق ليس مرتفعا جدا، وأن بوسع الجميع تناول البيتزا مع الذهب، ولا يقتصر الأمر على النخب كما يعتقد.

وأضاف:" قلت لنفسي طالما الفرنسيون والانجليز والأمريكيون يتناولنه، فلماذا لا يتناوله مواطنونا الأتراك؟".

وأوضح يالجين الذي يمتلك خبرة 20 عاما في المطبخ الإيطالي، أن الزبائن عندما يرون عبارة "بيتزا مع الذهب" يتفاجؤون، ويعتقدون أن الأمر مزحة، أو حتى "كاميرا خفية".

ولفت يالجين أن سعر البيتزا الذهبية، ليس مرتفع مثلما يظن كثيرون، حيث أن القطعة متوسطة الحجم التي تكفي شخصي، يبلغ سعرها 100 ليرة تركية (نحو 28 دولارا)، بينما المنتجات الشبيهة في العالم يصل سعرها بين 500 وألفي دولار.

وأفاد يالجين أن رقائق الذهب ليس لها نكهة طاغية على البيتزا، إلا أن من يتناولها يشعر أنه "يدلل نفسه".

وقال إن بامكان المرء أن يدعو حبيبته أو زوجته أو أي شخص عزيز على قلبه، لتناول البيتزا مع رقائق الذهب، تعبيرا عن محبته لهم.

واعتبر أن الموظف على سبيل المثال بوسعه أن "يدلل نفسه" عندما يقبض راتبه، ويتناول البيتزا الذهبية.

ورأى أن المرء يأكل هذا النوع من البيتزا "ربما مرة واحدة في العمر لكن ذكراها تبقى خالدة".

ويقدم يالجين البيتزا مع رقائق الذهب وجبن الموتزاريلا الإيطالية ولحم العجل المقدد، وصلصة الطماطم، والريحان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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