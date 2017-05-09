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شاهد: فيل ضخم يفر من صغير جاموس

9/5/2017

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيل ضخم وهو يهرب من أمام عجل جاموس في إحدى الغابات في جنوب أفريقيا.

وقال الرجل الذي صور المقطع، إنه كان ضمن مجموعة كانت في طريقها لجولة مسائية بالقرب من أحد برك المياه عندما وجدوا العجل يمشي خلف أمه نحو البركة.

وأضاف أنهم شاهدوا الفيل الضخم وهو يتجه نحو الأم وصغيرها واعتقدوا أنهما سيتركان المجال للفيل، لكن المفاجأة حدثت.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية العجل وهو ينطلق باتجاه بالفيل الضخم الذي تراجع أمام العجل قبل أن يفر تاركا العجل وأمه.

وختم المصور قائلا إنه ربما أحس الفيل بأن العجل مازال صغيرا ولم يرغب في إيذائه.

المصدر : ديلي ميل
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