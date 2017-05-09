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منوعات|الصين

شاهد: عملية إنقاذ سيدة سقطت في بئر بالصين

9/5/2017

قام رجال الإنقاذ في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين بانتشال سيدة تبلغ من العمر 54 عاما من بئر عميق وضيق ظلت عالقة داخله لعدة ساعات.

وسقطت السيدة في بئر يقل قطره عن 40 سم ويزيد عمقه عن 30 مترا.

وقام رجال الإنقاذ بإنزال أسطوانة من الأكسجين إلى السيدة لتتمكن من التنفس حتى يتم الانتهاء من ترتيبات خروجها من البئر.

واضطر رجال الإنقاذ إلى إزالة أجزاء من جدران البئر لتتمكن السيدة من الخروج بسلام، وتنقل بعد ذلك إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أنها في حالة مستقرة وتتلقى العلاج.

شارك في جهود إنقاذ السيدة التي استمرت نحو 4 ساعات ما يزيد عن 40 من رجال الإنقاذ بالإضافة إلى 60 من سكان المنطقة.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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