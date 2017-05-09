شاهد: عملية إنقاذ سيدة سقطت في بئر بالصين

قام رجال الإنقاذ في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين بانتشال سيدة تبلغ من العمر 54 عاما من بئر عميق وضيق ظلت عالقة داخله لعدة ساعات.

وسقطت السيدة في بئر يقل قطره عن 40 سم ويزيد عمقه عن 30 مترا.

وقام رجال الإنقاذ بإنزال أسطوانة من الأكسجين إلى السيدة لتتمكن من التنفس حتى يتم الانتهاء من ترتيبات خروجها من البئر.

واضطر رجال الإنقاذ إلى إزالة أجزاء من جدران البئر لتتمكن السيدة من الخروج بسلام، وتنقل بعد ذلك إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أنها في حالة مستقرة وتتلقى العلاج.

شارك في جهود إنقاذ السيدة التي استمرت نحو 4 ساعات ما يزيد عن 40 من رجال الإنقاذ بالإضافة إلى 60 من سكان المنطقة.