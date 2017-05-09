شاهد: شاطئ يعود للحياة بعد اختفائه 33 عاما

عاد شاطئ في جزيرة نائية قبالة الساحل الغربي لأيرلندا إلى الظهور مرة أخرى بعد اختفاء لأكثر من 30 عاما

واختفى الشاطئ البالغ طوله 300 متر قرب قرية دو على جزيرة آكل عام 1984 عندما ابتلعت العواصف كل الرمال على الشاطئ تاركة فقط سلسلة من التكوينات الصخرية.

لكن بعد موجات مد وجزر مرتفعة الشهر الماضي اكتشف سكان محليون أن المحيط الأطلسي أعاد الرمال للشاطئ.

وأظهر مقطع فيديو يعود لشهر مارس/ آذار الماضي الشاطئ قبل أن تعود إليه الرمال.

وكان الشاطئ الشهير مركزا لأربعة فنادق وعدد من منازل الضيوف على الساحل الغربي للجزيرة التي يسكنها 2600 شخص.

وتشكل الجزيرة وهي الأكبر قبالة ساحل أيرلندا جزءا من طريق وايلد أتلانتيك واي وهو ممر سياحي يمتد من جنوب البلاد إلى شمال غربها والذي انتفع من انتعاش السياحة في أسرع الاقتصادات نموا بالاتحاد الأوروبي.