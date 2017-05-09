شاهد:عاد ليأخذ جواز سفره فاعتقلته الشرطة

قام مراسل في قناة تلفزيونية في استراليا بإبلاغ الشرطة عن مشتبه به في جريمة شروع في قتل سيدة.

وكان المراسل يقوم بالتصوير في موقع الجريمة، عندما شاهد الرجل.

وقال المراسل إن الأوصاف التي نشرتها الشرطة تطابقت مع وجه الرجل فأبلغ الشرطة ومنع الرجل من مغادرة المكان حتى حضرت الشرطة واعتقلته.

وأصيبت شابة من سنغافورة بجروح وكسور في الجمجمة بعد تعرضها للطعن والضرب بالمطرقة ونقلت إلى المستشفى، وقال الأطباء إن حالتها مستقرة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطاني إن جواز السفر سقط من المشتبه به، وهو سنغافوري، فعاد ليأخذه من مكان الجريمة ليتم إلقاء القبض عليه.