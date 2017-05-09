بالصور: بريطانية عمرها 37 عاما حامل بالمولود العاشر

أصبحت ألكسيس بريت "37 عاما" حديث الصحافة البريطانية بعد حملها في طفلها العاشر.

ألكسيس أم لتسعة أولاد من زوجها البالغ من العمر "42 عاما" وهي حاليا حامل في المولود العاشر، ويُعتقد أنهما أول زوجين في المملكة المتحدة ينجبان عشرة ذكور على التوالي.

وتقول ألكسيس إن أسرتها تستهلك 84 علبة حليب أسبوعيا، وقد أنجب الزوجان طفلا كل عامين على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

وتمزح ألكسيس بأنها لا تعتزم تشكيل فريق لكرة قدم من أولادها لأنها تعتزم إجراء عملية تعقيم بعد ولادة طفلها العاشر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وردًا على شائعات بأنها كانت تسعى لإنجاب طفلة، قالت ألكسيس " الناس يفترضون ذلك وهذا غير صحيح والناس يسألون دائما إذا كنت أحاول أن أنجب فتاة. ولكن يمكنني الإجابة بصدق "لا". أنا سعيدة مع أولادي".

كانت ألكسيس تعمل مضيفة في السكك الحديدية عندما التقت قائد القطار ديفيد عام 1998 وبعد ثلاث سنوات حملت في ابنهما الأول كامبل وعمره الآن 15 عاما.