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بالصور: أبطال مسلسل أرطغرل برفقة أردوغان خلال زيارته للكويت

9/5/2017

​​​​​​​تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأبطال المسلسل التاريخي أرطغرل خلال الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت.

وتصدر وسم "#الكويت_ترحب_بالرئيس_أردوغان" موقع "تويتر" الذي أطلقه ناشطون بالتزامن مع الزيارة التي بدأها أردوغان (الثلاثاء) إلى الكويت.

وفي وقت سابق، وصل أردوغان إلى الكويت في زيارة رسمية، وكان على رأس مستقبليه في مطار الكويت، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق الغانم، ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وكل من وزير الاقتصاد؛ ووزير الطاقة والموارد الطبيعية؛ ووزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري.

ويشارك أردوغان في مراسم وضع حجر الأساس لصالة المسافرين الرئيسية في مطار الكويت الدولي، الذي يعد أكبر مشروع تفوز بها شركة تركية في الخارج بمفردها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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