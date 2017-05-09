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أصحاب أرنب يطلبون تعويضا من شركة طيران

9/5/2017

طالب أصحاب أرنب عملاق يدعى سايمون شركة يونايتد إيرلاينز بأن تدفع تعويضا بعد أن عثر على الأرنب نافقا بعد رحلة على طائرة تابعة للشركة.

كما طالب أصحاب سايمون، وهم مجموعة مستثمرين من ثلاثة أشخاص، بإصدار أمر بإجراء تحقيق من خارج الشركة وإعادة تقييم الكيفية التي تعامل بها الشركة الحيوانات على متن طائراتها.

وقال محامون يمثلون أصحاب سايمون، الذين اشتروه أملا في الفوز بلقب أضخم أرنب في العالم في معرض بولاية أيوا هذا الصيف، إنهم سيتخذون إجراء قانونيا إذا امتنعت الشركة عن الرد خلال سبعة أيام.

ويقول المحامون إن من الممكن أن يكون الأرنب، الذي يبلغ طوله مترا، قد نفق بعد وضعه في ثلاجة لمدة 16 ساعة بعد أن هبطت الطائرة القادمة من لندن في شيكاغو. ويقولون إن شركة الطيران أحرقت رفات الأرنب العملاق دون إذن من أصحابه.

وأوضح المحامون أنه كان من المتوقع أن يفوق سايمون حجم والده، الذي اعتبر أكبر أرنب في العالم، ليحظى بهذا اللقب وأنه لا بد من تعويض أصحابه عن الخسائر الاقتصادية التي كان من المحتمل أن يجنوها من عرض الأرنب العملاق.

واشترى مجموعة مستثمرين سايمون من مربين للسلالة في إنجلترا وقاموا بنقله جوا إلى الولايات المتحدة حيث كان سيعرض في معرض ولاية أيوا في أغسطس/ آب حيث كان سيتوج كأكبر أرنب في العالم.

ونفى بيان ليونايتد إيرلاينز نفوق سايمون في الثلاجة خلال الرحلة، مشيرا إلى أن الأرنب وصل إلى شيكاغو في حالة جيدة على ما يبدو وشوهد يتحرك داخل حظيرة بعد نحو 35 دقيقة.

واستطرد قائلا "لاحظ ممثل للحظيرة بعد ذلك بفترة قصيرة أن سايمون لا يتحرك وأنه نفق". ولم يرد على المزاعم المتعلقة بالإحراق.

المصدر : رويترز
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