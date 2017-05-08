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شاهد: وزير الدفاع التركي يخصص موكبه لابن "شهيد" في حفل ختانه

8/5/2017

خصص وزير الدفاع التركي فكري إشيك سيارته الخاصة وموكبه لحفل ختان ابن عسكري في الجيش التركي سقط خلال معارك مع عناصر حزب العمال الكردستاني.

وقالت وسائل إعلام تركية (الأحد) إن الطفل ماتاهان، الذي سقط والده ساركان تشاكال في الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بمدينة "هكاري"، طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موكبًا، ليلبي طلبه وزير الدفاع فكري إشيك.

وبحسب موقع "ترك برس" الإخباري التركي فقد أمر الوزير مرافقيه بتزيين السيارة، وإرسالها لبيت الطفل ماتاهان، ليقوم بعد ذلك موكب الوزير بتنظيم جولة للطفل في شوارع المدينة مع أصدقائه.

وشارك الوزير إشيك في الاحتفال الذي نظم للطفل ماتاهان في قاعة احتفالات، وقدم وساما ذهبيا هدية للطفل.

ويعتبر الاحتفال بختان الطفل في المجتمع التركي من الاحتفالات التقليدية التي مازال يحافظ الكثير من الأتراك على تنظيمها، والتي قد تتضمن ارتداء الطفل لباسًا خاصًا، وتقديم وجبة طعام للحضور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية
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