شاهد: كلبان ينقذان صاحبهما من الغرق في تايلند

تثبت الكلاب دوما أنها أفضل صديق للإنسان، تمنح أصحابها الوفاء والإخلاص وقد تضحي بحياتها من أجله.

في تايلند حاول رجل اختبار وفاء كلبيه له فادعى تعرضه للغرق في بحيرة بالقرب من منزله.

وما إن نزل إلى الماء حتى قفز الكلب الأول وراءه وشده بقوة خارج البحيرة ليسحبه الكلب الآخر بأسنانه من سترة النجاة التي كان يرتديها.

الفيديو نشره الرجل التايلندي ساكونرات على صفحته بموقع فيسبوك ونقلته وسائل إعلام أجنبية بعد أن حظي بمشاهدات كبيرة.

وكتب ساكونرات على صفحته :" لدينا اثنين من الكلاب الذكية جدا الذين يمكن أن تتعلم بسرعة بعض المهام، ولكننا لم نتوقع منهم أن يتصرفوا كذلك بعد التظاهر بالغرق، وكنت مندهشا جدا لرؤية هذا".