شاهد: إنقاذ عجوز صينية سقطت أسفل المترو

سقطت عجوز أسفل قطار الأنفاق بمدينة غوانجو الصينية، ما دفع عددا من الركاب إلى دفع عربة القطار حتى تمكنوا من إنقاذ السيدة.

وسقطت السيدة (72 عاما) في فجوة بين الرصيف وعربة القطار وعلقت ساقها أسفل العربة.

وعلى الفور قامت مجموعة من الركاب بدفع العربة لتخفيف الضغط على السيدة، بينما قامت مجموعة أخرى بسحب ساقها لإخراجها من الفجوة بين الرصيف والقطار، حتى تمكنوا من إخراجها.

ولم تتعرض السيدة لإصابات خطيرة، لكنها أصيبت بخدوش بسيطة في ساقها.

وقال أحد الركاب: "لقد كان الأمر صادما. وشعرنا جميعا بالقلق حيالها، ولهذا ينبغي أن يكون الجميع حذرين".

وأضاف آخر: "كان شيئا جميلا أن يسارع الكل للمساعدة. ولكن يجب أن ننتبه لمثل هذا النوع من المواقف في الأوقات العادية".