البث الحي
منوعات

شاهد: إنقاذ عجوز صينية سقطت أسفل المترو

8/5/2017

سقطت عجوز أسفل قطار الأنفاق بمدينة غوانجو الصينية، ما دفع عددا من الركاب إلى دفع عربة القطار حتى تمكنوا من إنقاذ السيدة.

وسقطت السيدة (72 عاما) في فجوة بين الرصيف وعربة القطار وعلقت ساقها أسفل العربة.

وعلى الفور قامت مجموعة من الركاب بدفع العربة لتخفيف الضغط على السيدة، بينما قامت مجموعة أخرى بسحب ساقها لإخراجها من الفجوة بين الرصيف والقطار، حتى تمكنوا من إخراجها.

ولم تتعرض السيدة لإصابات خطيرة، لكنها أصيبت بخدوش بسيطة في ساقها.

وقال أحد الركاب: "لقد كان الأمر صادما. وشعرنا جميعا بالقلق حيالها، ولهذا ينبغي أن يكون الجميع حذرين".

وأضاف آخر: "كان شيئا جميلا أن يسارع الكل للمساعدة. ولكن يجب أن ننتبه لمثل هذا النوع من المواقف في الأوقات العادية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)