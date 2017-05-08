البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: إلى ماذا تحول زي حراس قبر أرطغرل بعد المسلسل؟

8/5/2017

ارتدى عناصر الشرطة التركية المسؤولون عن حراسة قبر أرطغرل بن سليمان شاه، والد مؤسس الدولة العثمانية، زيا تاريخيا يشبه الزي السائد خلال حقبة تأسيس الدولة في العصور الوسطى.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام تركية عناصر الشرطة المكلفة بحراسة قبر أرطغرل بالقرب من مدينة بورصا التركية، وهم يرتدون زيا تاريخيا يشبه ذلك الذي يرتديه أبطال مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي يوثق الفترة التي عاش بها الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، والد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، خلال القرن الثاني عشر الميلادي.

وحمل عناصر الشرطة فؤوسا وسيوفا بدلا من البنادق والمسدسات، ما أضفى جوا تاريخيا على الضريح حتى من خارجه، حيث بدا الحراس وكأنهم قادمون من حقبة أرطغرل في العصور الوسطى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)