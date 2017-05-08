شاهد: إلى ماذا تحول زي حراس قبر أرطغرل بعد المسلسل؟

ارتدى عناصر الشرطة التركية المسؤولون عن حراسة قبر أرطغرل بن سليمان شاه، والد مؤسس الدولة العثمانية، زيا تاريخيا يشبه الزي السائد خلال حقبة تأسيس الدولة في العصور الوسطى.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام تركية عناصر الشرطة المكلفة بحراسة قبر أرطغرل بالقرب من مدينة بورصا التركية، وهم يرتدون زيا تاريخيا يشبه ذلك الذي يرتديه أبطال مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي يوثق الفترة التي عاش بها الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، والد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، خلال القرن الثاني عشر الميلادي.

وحمل عناصر الشرطة فؤوسا وسيوفا بدلا من البنادق والمسدسات، ما أضفى جوا تاريخيا على الضريح حتى من خارجه، حيث بدا الحراس وكأنهم قادمون من حقبة أرطغرل في العصور الوسطى.