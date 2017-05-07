شاهد: سكان فلوريدا يسلمون حيوانات غريبة للسلطات في يوم العفو

سلم بعض أصحاب الحيوانات الأليفة في ولاية فلوريدا الأمريكية حيواناتهم "الغريبة" لمسؤولي الحياة البرية أمس السبت (6 مايو أيار).

وتشمل تلك الحيوانات طيورا وسحالي وسلاحف وثعابين.

وجاء تسليم تلك الحيوانات في إطار يوم العفو عن الحيوانات الغريبة الذي تنظمه اللجنة المعنية بالحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا.

وتُتاح في هذا اليوم فرصة لأصحاب تلك الحيوانات الغريبة لتسليمها للسلطات المختصة دون التعرض لعقاب.

ويقول علماء مختصون بالحياة البرية إن الكثير من تلك الحيوانات الغريبة، التي لا تنتمي للمكان وجُلبت من بيئات أخرى، مزعجة بما فيها الثعابين البورمية التي يطلقها أصحابها الذين يتخلون عنها في مستنقعات ايفرجليدز مما يمثل تهديدا كبيرا لكثير من الكائنات في تلك المستنقعات.

ويعتبر أسر أو إطلاق كائنات غريبة، وتنتمي لبيئة مختلفة، في فلوريدا بدون تصريح من المسائل المخالفة للقانون.