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منوعات|تركيا

شاهد: سفينة تركية تتحدى تحذيرات قبرصية بنشيد الجيش العثماني

7/5/2017

تداولت وسائل إعلام تركية ونشطاء تسجيلا مصورا لما قالوا إنه رد سفينة تركية على تحذيرات من البحرية القبرصية.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن السفينة "بربروس" التركية ردت بالنشيد العسكري العثماني على تحذيرات البحرية القبرصية اليونانية بدعوى دخول المياه الإقليمية.

ويظهر التسجيل ما يبدو أنه مسؤول بالسفينة التركية وهو يقرب سماعة هاتف محمول تتصاعد منها نغمات النشيد العسكري العثماني في رده على تحذيرات تلقاها على الرادار بشأن "انتهاك المياه الإقليمية".

وبدأت سفينة بربروس بعمليات تنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية
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