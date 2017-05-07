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منوعات|الهند

شاهد: حافلات بالهند للنساء فقط

7/5/2017

أطلقت مدينة هندية خدمة حافلات مخصصة للنساء فقط بهدف حماية النساء من تعرضهن لحوادث التحرش والاغتصاب الشائعة في الهند.

وبدأت الخدمة يوم الجمعة بمدينة كويمباتور جنوبي البلاد، حيث من المقرر أن تنقل النساء إلى عدد من المدن خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال محمد صادق، مشغل هذه الخدمة، إن الهدف منها هو حماية النساء المسافرات، وخصوصا اللاتي يسافرن في أوقات متأخرة من الليل.

وأضاف صادق أن الحافلات مزودة بكاميرات ونظام تحديد مواقع لرصد أي حوادث غير عادية أثناء السفر، وأشار إلى أن توسع الخدمة سيعتمد على مدى الاستجابة لها.

وترفع الحافلات شعار "احترام النساء دائما".

وتأتي هذه الخدمة وسط تزايد جرائم العنف ضد المرأة في الهند. ففي عام 2015 وحده سجلت الشرطة أكثر من 34 ألف حادث اغتصاب، بينما تقدمت 84 ألف امرأة بشكاوى من تعرضهن للتحرش الجنسي، وفقا لإحصاءات المكتب الوطني لسجلات الجريمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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