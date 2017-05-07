الشرطة الأمريكية تقتل صبيا يحمل مسدس هواء

قتل اثنان من أفراد الشرطة في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما بالرصاص، بعد تلقي بلاغ عن شخص مضطرب يحمل سلاحا ويقف أمام مدرسة.

وقالت الشرطة في بيان إنه تبين فيما بعد أن سلاح الفتى كان مسدس ضغط هواء نصف آلي.

وأوضح البيان أن الغلام سحب مسدسا من خاصرته وصوبه نحو أحد الضابطين لدى خروجهما من سيارة دورية الشرطة مضيفا أن الضابطين سحبا سلاحيهما وطلبا من الفتى التخلي عن مسدسه؛ لكنه رفض وسار متجها نحو أحدهما متجاهلا أمرا ثانيا بإلقاء المسدس، فأطلق الضابطان النار عليه عدة مرات وأُعلنت وفاته في المستشفى لاحقا.

وذكر بيان شرطة دييغو إنه تبين أن المراهق هو من اتصل برقم الطوارئ وطلب فحصا لسلامة فتى في الخامسة عشرة يقف أمام مدرسة وليس مسلحا.

وقالت الشرطة إن الغلام الذي لم تعلن اسمه بسبب سنه، يسكن في المنطقة وكان طالبا في المدرسة التي قتل أمامها.