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أول شبكية صناعية من مواد لينة لعلاج مشاكل الإبصار

7/5/2017

ابتكر باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية أول شبكية صناعية للعين في العالم مصنوعة من مواد لينة.

وتعتمد أبحاث تطوير الشبكية الصناعية التي تجري حتى الآن على مواد صلبة، ولكن الدراسة الجديدة التي أجرتها الباحثة فانيسا ريستريبو من قسم الكيمياء بجامعة أوكسفورد تعد أول دراسة ناجحة تعتمد على مواد حيوية وصناعية يتم تطويرها في المختبرات وتستخدم تقنيات جديدة متطورة بمواد تشبه أنسجة الجسم الطبيعية.

وقال موقع "ساينس ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن الشبكية الجديدة التي طورتها الباحثة تتشابه إلى حد كبير مع الشبكية الطبيعية وتتكون من طبقتين وتحتوي على قطرات من المياه وغشاء من مواد بروتينية.

وتم تصنيع الشبكية الجديدة لتبدو مثل الكاميرا، وتقوم الخلايا بمهمة النقاط الضوئية حيث تقوم برصد الضوء والتفاعل معه لتعطي في النهاية صورة رمادية.

وتوضح ريستريبو أن "المواد الصناعية التي تتكون منها الشبكية الجديدة يمكنها توليد إشارات كهربائية تقوم بتحفيز الخلايا العصبية التي توجد في مؤخرة العين، تماما مثلما تفعل الشبكية الطبيعية".

وتقع الشبكية في مؤخرة العين، وتحتوي على خلايا بروتينية تقوم بتحويل الضوء إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر النظام العصبي للجسم إلى المخ الذي يقوم بتحويل الإشارة إلى صورة يمكن استخدامها في عملية الإبصار.

المصدر : ساينس ديلي + وكالة الأنباء الألمانية
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