نفوق مئات الطيور المهاجرة إثر ارتطامها بناطحة سحاب

قال مسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية إن نحو 400 من الطيور المهاجرة نفقت عندما ارتطمت بناطحة سحاب في الولاية أثناء طيرانها خلال عاصفة.

وقال جوش هندرسون المشرف على خدمات الحيوان في شرطة جالفستون إن العاملين بالمكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب في وسط جالفستون ووجدوا الطيور، التي تضم أكثر من 20 نوعا ويتسم ريشها بالألوان الزاهية، نافقة على الأرض.

وتهاجر الطيور القادمة من أمريكا الوسطى والجنوبية إلى مناطق أكثر دفئا عبر أمريكا الشمالية عبر خليج المكسيك.

ويعتقد أن الطيور كانت مجهدة بعد رحلة الطيران الطويلة عندما وصلت إلى مدينة جالفستون الساحلية.

وقال مسؤولون إن المدينة كانت تشهد عاصفة ممطرة، وربما أجبرت الطيور على الطيران على ارتفاع منخفض وأنها ربما أخطأت أضواء ناطحة السحاب على أنها الشمس أو القمر.

ودعا نشطاء في مجال الحفاظ على البيئة المسؤولين عن ناطحات السحاب والمباني الضخمة إلى الحد من الأضواء خلال الليل لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

وتم نقل ثلاثة طيور ناجية إلى مركز للحياة البرية لفحصها.