البث الحي
منوعات

نفوق مئات الطيور المهاجرة إثر ارتطامها بناطحة سحاب

6/5/2017

قال مسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية إن نحو 400 من الطيور المهاجرة نفقت عندما ارتطمت بناطحة سحاب في الولاية أثناء طيرانها خلال عاصفة.

وقال جوش هندرسون المشرف على خدمات الحيوان في شرطة جالفستون إن العاملين بالمكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب في وسط جالفستون ووجدوا الطيور، التي تضم أكثر من 20 نوعا ويتسم ريشها بالألوان الزاهية، نافقة على الأرض.

وتهاجر الطيور القادمة من أمريكا الوسطى والجنوبية إلى مناطق أكثر دفئا عبر أمريكا الشمالية عبر خليج المكسيك.

ويعتقد أن الطيور كانت مجهدة بعد رحلة الطيران الطويلة عندما وصلت إلى مدينة جالفستون الساحلية.

وقال مسؤولون إن المدينة كانت تشهد عاصفة ممطرة، وربما أجبرت الطيور على الطيران على ارتفاع منخفض وأنها ربما أخطأت أضواء ناطحة السحاب على أنها الشمس أو القمر.

ودعا نشطاء في مجال الحفاظ على البيئة المسؤولين عن ناطحات السحاب والمباني الضخمة إلى الحد من الأضواء خلال الليل لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

وتم نقل ثلاثة طيور ناجية إلى مركز للحياة البرية لفحصها.

 

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)