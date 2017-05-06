شاهد: كلاب تشارك في حملة ضد انتخاب مارين لوبن

دخل مئات الكلاب وأصحابها في بريطانيا في معترك الحملة الانتخابية ليحثوا الناخبين الفرنسيين على عدم انتخاب مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة في فرنسا ماريان لوبن.

ووُضعت أمام الكلاب الأليفة لافتات مكتوب عليها "حيوانات أليفة ضد لوبن".

ومن بين الكلاب التي شاركت في الحملة "روبي" التي كانت نجمة في حلقات تلفزيون "بريتنز جوت تيلنت".

وقالت صاحبتها ماهني دجاهانجيري، وهي معلمة يوجا للكلاب، لرويترز "الأمر قائم على الخوف؛ وسيحدث مجددا إذا سمحنا به؛ يتعين أن نقتحم هذا بوعي وهو مقلق بشكل بالغ".

وقال متحدث باسم جماعة "مخالب من أجل التأثير" إنهم بدأوا هذا المسعى لأن زيادة أحاديث الكراهية في وسائل الإعلام الرئيسية استوجبت رد فعل.

وأضاف دان إيلكان وهو مشارك مؤسس في جماعة مخالب من أجل التأثير "من المهم حقا أن يتمكن الناس من التحدث صراحة؛ وإذا كانت هناك طريقة يمكنهم بها فعل ذلك من خلال كلابهم أو قططهم ومشاركة الناس في هذه الطريقة فهذا شيء عظيم لأننا نحتاج إلى أشخاص يتحدثون صراحة عن كل الأمور؛ من المهم حقا تمكين الناس من فعل ذلك".