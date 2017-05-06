البث الحي
منوعات|بريطانيا

شاهد: كلاب تشارك في حملة ضد انتخاب مارين لوبن

6/5/2017

دخل مئات الكلاب وأصحابها في بريطانيا في معترك الحملة الانتخابية ليحثوا الناخبين الفرنسيين على عدم انتخاب مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة في فرنسا ماريان لوبن.

ووُضعت أمام الكلاب الأليفة لافتات مكتوب عليها "حيوانات أليفة ضد لوبن".

ومن بين الكلاب التي شاركت في الحملة "روبي" التي كانت نجمة في حلقات تلفزيون "بريتنز جوت تيلنت".

وقالت صاحبتها ماهني دجاهانجيري، وهي معلمة يوجا للكلاب، لرويترز "الأمر قائم على الخوف؛ وسيحدث مجددا إذا سمحنا به؛ يتعين أن نقتحم هذا بوعي وهو مقلق بشكل بالغ".

وقال متحدث باسم جماعة "مخالب من أجل التأثير" إنهم بدأوا هذا المسعى لأن زيادة أحاديث الكراهية في وسائل الإعلام الرئيسية استوجبت رد فعل.

وأضاف دان إيلكان وهو مشارك مؤسس في جماعة مخالب من أجل التأثير "من المهم حقا أن يتمكن الناس من التحدث صراحة؛ وإذا كانت هناك طريقة يمكنهم بها فعل ذلك من خلال كلابهم أو قططهم ومشاركة الناس في هذه الطريقة فهذا شيء عظيم لأننا نحتاج إلى أشخاص يتحدثون صراحة عن كل الأمور؛ من المهم حقا تمكين الناس من فعل ذلك".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)