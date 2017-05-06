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شاهد: دب يصيب 11 شخصا في شرق الهند

6/5/2017

أصاب دب في شرق الهند 11 شخصا، بينهم مسؤول في سلطة الغابات، بعد أن اقتحم إحدى المدن في شرق الهند.

ويعتقد المسؤولون أن الدب كان يبحث عن مصدر للمياه، لا سيما أن درجة الحرارة في هذه المنطقة تدور حول 50 درجة مئوية.

وتمكن الدب حتى الآن من الإفلات من كافة محاولات الإمساك به، وأصاب أحد حراس الغابات بعد أن حاول نصب شرك لاصطياده.

وتقول جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان إن الزيادة السكانية واقتطاع مساحات من الغابات من أجل الزراعة وتوفير أماكن للسكن، يجبر الحيوانات إلى التجول في مناطق سكنية بحثا عن الطعام أو المأوى.

المصدر : رويترز
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