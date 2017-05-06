البث الحي
منوعات

شاهد: امرأة تطعن موظفة ضبطتها تسرق سكينا

6/5/2017

أظهرت لقطات مصورة لحظة مروعة لامرأة تطعن موظفة في مركز تسوق بالصين بعد أن ضبطتها وهي تسرق سكينا وتضعه بين طيات ملابسها.

ووثقت كاميرات المراقبة المرأة وهي تهاجم الموظفة في مقاطعة "شانغراو" بإقليم "جيانغتشي" شرقي الصين.

وقبل اندلاع الشجار، يبدو أن المرأة حاولت سرقة السكين وإخفائها في ملابسها، إلا أن الموظفة ضبطتها وعنفتها، ما دفع المرأة إلى الهجوم على الموظفة.

وعلى الفور، تجمع زملاء الموظفة الذين احتشدوا على صرخاتها، ما دفع المرأة إلى الاستعانة بسكين أكبر للمتجر لمهاجمة الموظفين.

وبعد طعنها للموظفة، توجهت المرأة إلى طابور المحاسبين لتدفع ثمن السكين التي طعنت بها الموظفة، ولم تفر من الموقع.

وأبلغ العاملون في مركز التسوق الشرطة التي حضرت على الفور لتلقي القبض على المهاجمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)