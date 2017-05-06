شاهد: امرأة تطعن موظفة ضبطتها تسرق سكينا

أظهرت لقطات مصورة لحظة مروعة لامرأة تطعن موظفة في مركز تسوق بالصين بعد أن ضبطتها وهي تسرق سكينا وتضعه بين طيات ملابسها.

ووثقت كاميرات المراقبة المرأة وهي تهاجم الموظفة في مقاطعة "شانغراو" بإقليم "جيانغتشي" شرقي الصين.

وقبل اندلاع الشجار، يبدو أن المرأة حاولت سرقة السكين وإخفائها في ملابسها، إلا أن الموظفة ضبطتها وعنفتها، ما دفع المرأة إلى الهجوم على الموظفة.

وعلى الفور، تجمع زملاء الموظفة الذين احتشدوا على صرخاتها، ما دفع المرأة إلى الاستعانة بسكين أكبر للمتجر لمهاجمة الموظفين.

وبعد طعنها للموظفة، توجهت المرأة إلى طابور المحاسبين لتدفع ثمن السكين التي طعنت بها الموظفة، ولم تفر من الموقع.

وأبلغ العاملون في مركز التسوق الشرطة التي حضرت على الفور لتلقي القبض على المهاجمة.