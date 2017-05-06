شاهد: أثقل رجل في العالم يستعد لجراحة لخفض وزنه

قالت وسائل إعلام مكسيكية إن الرجل الذي يعتقد أنه أثقل رجل في العالم يستعد للخضوع لجراحة لتصغير المعدة بهدف إنقاص وزنه.

ويزن خوان بيدرو فرانكو (33 عاما) 595 كيلوغراما، وقد اضطر للرقود في الفراش خلال السنوات السبع الماضية بسبب حجمه الضخم. وقد خضع مؤخرا لنظام غذائي للمساعدة في خفض بعض وزنه، بعدما حذره أطباء من مخاطر على حياته بسبب وزنه الهائل.

ومن المقرر أن يخضع فرانكو للجراحة في 9 مايو/أيار الجاري بعدما خسر 175 كيلوغراما من وزنه خلال الشهرين الماضيين ما جعل إجراء الجراحة ممكنا.

وخاض فرانكو كفاحا ضد السمنة طوال حياته، لكن المشكلة تفاقمت عندما تعرض لإصابة وهو في سن السابعة عشرة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المكسيك تعد من أكثر دول العالم معاناة من السمنة؛ حيث يعاني نحو 35 بالمائة من المراهقين في المكسيك من السمنة أو الوزن الزائد.