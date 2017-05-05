مايلي سايرس تبتعد عن المخدرات والملابس الفاضحة

قالت المغنية الأمريكية الشهيرة مايلي سايرس إنها تبتعد عن تعاطي الماريغوانا وشرب الخمر وارتداء الملابس الفاضحة.

وأضافت أنها ستخرج بصورة جديدة حتى يتعامل معها الجمهور بمزيد من الجدية بعد أن وصفت بأنها إحدى الفتيات السيئات في عالم موسيقى البوب.

وفي مقابلة معها نشرتها مجلة بيلبورد في وقت متأخر الأربعاء قالت نجمة ديزني السابقة البالغة من العمر 24 عاما إنها تريد أن تكون "واضحة ودقيقة إلى حد بعيد" وأن تركز على مجموعة جديدة من الأغاني تعيدها إلى جذورها في موسيقى الريف (كانتري).

وقالت "لم أدخن الماريغوانا منذ ثلاثة أسابيع وهي أطول فترة لي (من دون الماريغوانا). أنا لا أتعاطى مخدرات … أنا لا أشرب … أنا نظيفة تماما في الوقت الحالي! لم يكن ذلك إلا شيئا أردت أن أفعله".

وستطلق سايرس أغنية منفردة جديدة بعنوان (ماليبو) في 11 من مايو/أيار. وقالت بيلبورد إنها أغنية رومانسية استلهمتها سايرس من خطيبها الممثل ليام هيمسورث الذي عادت إليه العام الماضي بعد انفصالهما في عام 2013.

وذكرت المجلة أن ألبوم سايرس الجديد سيضم أغنية للمرشحة الرئاسية السابقة بالولايات المتحدة هيلاري كلينتون وأغنية أخرى للنساء العاملات.

وستكون سايرس أحد الحكام في برنامج (ذا فويس) لاكتشاف المواهب الغنائية هذا العام وتطرقت خلال المقابلة للسياسة إذ قالت إنها تود التواصل مع معجبيها من المحافظين.

وقالت "أحب أن أتحدث مع من لا يتفقون معي في الرأي لكن لا أعتقد أن بإمكاني فعل هذا بطريقة عنيفة. لا أعتقد أن هؤلاء الناس سيستمعون إلي وأنا لا أرتدي سوى لصقات.. أليس كذلك؟"