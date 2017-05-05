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شاهد: ولادة شبلين لأسد بعد عملية جراحية رائدة

4/5/2017

عرضت حديقة حيوان في تشيلي شبلين رضيعين ولدا بعد عملية رائدة لإعادة وصل القناة المنوية لأبيهما الأسد.

وخضع الأسد "ماوتشو" لجراحة قال عنها البيطريون في حديقة بوين بسانتياغو إن التخطيط لها استغرق شهورا وإن الجراحة ذاتها دامت خمس ساعات.

كانت السلطات قد أنقذت الأسد من سيرك حيث يعتقد أنه تعرض لعملية فصل القناة المنوية هناك.

وقال مارشيلو ماركوني الخبير في طب الجهاز البولي الذي انضم لطاقم الأطباء البيطريين في الحديقة إن "هذه هي أول عملية ناجحة لإعادة وصل القناة المنوية لأسد يعلن عنها في العالم".

وأضاف "إنها تفتح الطريق أمام الحفاظ على الأنواع داخل حدائق الحيوان".

وقالت الحديقة إنه يمكن تكرار العملية الجراحية لأسود في حدائق حيوان أخرى حول العالم.

وأطلق على واحدة من الشبلين الأنثيين اسم نيارا ولم يتم اختيار اسم لأختها حتى الآن.

المصدر : رويترز
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