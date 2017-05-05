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شاهد: هندي يتسلق النخيل ورأسه لأسفل

5/5/2017

قد يكون تسلق الأشجار والنخيل مهمة صعبة بالنسبة للبعض، ولكن ليس بالنسبة لهذا الرجل.

إذ يستطيع عامل البناء الهندي "موكيش كومار" تسلق نخلة يبلغ طولها 70 قدما في أقل من 5 دقائق، وفي وضع مقلوب رأسا على عقب، بحيث تكون رأسه إلى أسفل وساقاه إلى أعلى.

ويقول كومار إنه بدأ تسلق الأشجار بهذه الوضعية عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما، وبدأ في تسلق 3 أقدام فقط، لكن بالاستمرار في المحاولة استطاع حاليا تسلق الأشجار العالية، ويبحث دائما عن الأشجار الأطول لتحقيق إنجازات أكبر.

وأضاف كومار: "الجميع يتسلق في الوضع الطبيعي، لذلك تساءلت لماذا لا أفعل العكس وأقدم مثالا فريدا؟"

ورغم أنه أصيب عدة مرات أثناء التسلق، فإنه لم يتوقف عن ممارسة شغفه.

ويطمح كومار إلى استخدام موهبته لجني المال لصالح أسرته، ويعبر عن ذلك قائلا: "الدافع وراء كل هذا هو أنني أريد أن أصنع رقما قياسيا عالميا. أريد إدراج اسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية".

وتابع كومار "أريد من الحكومة أن تساعدني، حتى أستطيع أن أخصص المزيد من الوقت لهذه المهارة حتى أصل إلى هدفي بتسلق 100 قدم".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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