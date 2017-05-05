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منوعات|الهند

شاهد: مقتل 14 في حادث سير بالهند

5/5/2017

أعلنت الشرطة الهندية (الجمعة) مقتل 14 شخصًا بعد سقوط شاحنة كانت تقلهم في ممر مائي بولاية أوتار براديش، شمالي البلاد.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، هيم بال سنغ، إن "الحادث وقع صباح اليوم بمنطقة أيتاه في أوتار براديش، وأسفر عن مصرع 14 وإصابة 22 آخرين بجروح".

وأوضح المسؤول أن "الضحايا كانوا عائدين إلى منازلهم بعد حضور مراسم زفاف"

وأشار إلى أن "سائق العربة غلبه النعاس على ما يبدو أثناء القيادة، فانحرف عن الطريق وسقط في الممر المائي".

وتظهر إحصاءات الشرطة الهندية، أن البلاد يسقط فيها أكبر عدد من ضحايا حوادث الطرق في العالم، حيث تتسبب بوفاة أكثر من 110 آلاف شخص كل عام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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