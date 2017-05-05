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شاهد: كلب يفاجأ بصاحبه بعد فقدان أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه

5/5/2017

قد يكون أفضل صديق للرجل هو كلبه، ولكن بعد أن أمضى صاحب هذا الكلب فترة طويلة في المستشفى، استغرق الأمر منه بعض الوقت حتى يستطيع التعرف عليه، بعد أن ظنه في البداية رجلا غريبا.

وكان شين غودفري، من سانفورد بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، قد نقل إلى المستشفى لمدة خمسة أسابيع بسبب مضاعفات ناجمة عن الإنفلونزا، وكان قريبا من فقدان حياته.

وخسر غودفري من وزنه نحو 23 كيلوغراما خلال فترة مرضه.

وبعد أن عاد إلى بيته، احتفل أصدقائه بعودته في حديقة منزله، لكن الكلب أصيب بالحيرة والارتباك، إذ لم يستطع في البداية التعرف على صاحبه، واقترب بحذر منه، لكن عندما وصل إلى مسافة يستطيع من خلالها استنشاق رائحته تعرف عليه على الفور، ليصاب بفرحة هيسترية ويبدأ في الرقص ومعانقة الرجل.

وقال غودفري "في البداية لم يكن متأكدا ونبح في وجهي، ولكن بمجرد أن اقترب بما فيه الكفاية لاستشناق رائحتي، تعرف عليّ على الفور".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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