شاهد: سائق دراجة نارية يطير في الهواء مخترقا سيارة أمامه

نجا سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة عقب تحطم دراجته النارية في حادث سير في البرتغال، وذلك بأن طار في الهواء وقفز على ظهر سيارة مسرعة أمامه.

وأظهرت صور التقطتها كاميرا أحد أصدقائه، قائد الدراجة النارية وهو يطير في الهواء بعد أن تحطمت دراجته النارية مصطدمة بسياج على جانب الطريق، ليستقر به الأمر مخترقا النافذة الخلفية للسيارة التي أمامه.

وسرعان ما نبه أصدقاء سائق الدراجة النارية والذين كانوا يسيرون خلفه، سائق السيارة، الذي سارع بتخفيض سرعته والانتقال إلى جانب الطريق.

وذكرت تقارير إخبارية أن سائق الدراجة النارية نجا من الحادث من دون أية إصابات على الرغم من أن دراجته البخارية من نوع "سوزوكي" لم تبق بها قطعة واحدة سليمة.