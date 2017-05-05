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شاهد: أمريكي بدون ساقين يؤدي تمارين رياضية شاقة

5/5/2017

في المرة القادمة عندما تقول إنك "مرهق جدا" ولا تستطيع الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، عليك التفكير في "خوسيه كريسول".

يستخدم كريسول البالغ من العمر 32 عاما صالة الألعاب الرياضية للمساعدة في مكافحة مشاكله الصحية المؤلمة، إذ يعاني من "السنسنة المشقوقة"، وهي حالة عصبية مؤلمة لا يتطور فيها العمود الفقري بشكل صحيح بسبب وجود فجوة في العمود الفقري، ويمكن أن تؤدي إلى ضعف أو شلل كلي في الساقين، وفقدان الإحساس بالجلد حول الساقين والجزء السفلي من الجسم، ليتخذ كريسول قرارا ببتر ساقيه، وهو يعتقد أنه من أفضل القرارات التي اتخذها، إذ جعله أكثر قدرة على الحركة والاستقلالية، مما يسمح له بالتركيز حصريا على تطوير الجزء العلوي من جسمه.

وتظهر لقطات مذهلة لكريسول وهو يتدرب في صالة ألعاب رياضية في سان فرانسيسكو، وهي لقطات توضح إلى أي مدى بلغت قوة الجزء العلوي من جسمه.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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