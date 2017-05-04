شاهد: تطبيق للصم يحول الصوت والكلمات إلى لغة إشارة

تطور شركة سعودية تطبيق "إحسان إنسان" بهدف دمج الصم أو ذوي الإعاقات السمعية في المجتمع بشكل أفضل من خلال تسهيل عملية تواصلهم مع الآخرين.

ويعمل التطبيق من خلال تحويل الصوت أو الكلمات المكتوبة إلى لغة الإشارة كي يفهمها الأصم مباشرة دون حاجة إلى مترجم.

ويعمل التطبيق عن طريق التحدث أو كتابة كلمات على الهاتف الذكي ليجري بعد ذلك ترجمة الصوت أو الكلمات النصية المكتوبة للغة الإشارة الأمر الذي لا يحتاج إلى مترجم للغة الإشارة.

والتطبيق الجديد حاليا باللغة العربية فقط لكن الشركة المطورة تعتزم إدخال لغات أجنبية أخرى عديدة تبدأها بجعل اللغة الإنجليزية بين لغات أخرى في التجارب التي تجريها في المرحلة المقبلة.

ويقول مطورو التطبيق إنه ليس مجرد مترجم لكنه يعتبر أيضا وسيلة لتحسين الاتصال مع الصم من خلال عمله كنظام دردشة.

ويمكن لمستخدمي التطبيق جعله شخصيا باختيار أحد الإصدارات الثمانية للتطبيق. وتشمل مراحل التطوير تمييز اللهجات العربية المختلفة.

والتطبيق متاح للتحميل مجانا بهدف تجربته لمدة شهرين. وبعد مرور مرحلة التجربة سيُتاح استخدامه مقابل 20 دولارا في العام.