شاهد: امرأة تخطف طفلا في مركز تسوق بلندن

أطلقت الشرطة حملة للتعرف على امرأة حاولت اختطاف طفل من أمه خلال تسوقهما في مجمع تجاري بالعاصمة البريطانية.

ونشرت الشرطة تسجيلا مصورا يظهر محاولة الاختطاف التي جرى إحباطها ويظهر بوضوح صورة المرأة التي حاولت تنفيذه والتي لم يردعها سوى صيحات الأم في مركز التسوق بمدينة بيكسليهيث، جنوب شرق لندن.

وكانت الأم تقف لدفع قيمة مشترياتها واضعة ابنها 18 شهرا في عربة التسوق.

وقدمت امرأة أخرى وأخذت تلاعب الطفل وتتحدث مع والدته قبل أن ترفعه من العربة وتسير به أمتارا قبل أن تتنبه الأم لها وتلاحقها لتأخذ ابنها منها.

وقالت الشرطة إن الخاطفة من أصول أسيوية وتبلغ من العمر نحو 65 عاما.