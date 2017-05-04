شاهد: المصرية إيمان أضخم امرأة في العالم تغادر المستشفى في الهند

غادرت إيمان أحمد، المصرية الملقبة بـ"أسمن امرأة في العالم"، مستشفى في مومباي بالهند في طريقها إلى أبوظبي لاستكمال رحلة العلاج من السمنة المفرطة.

وخرجت إيمان، "أضخم امرأة في العالم" كما أطلق عليها مرتدية ملابس باللون الوردي من مستشفى سيفي في مومباي على ناقلة خاصة أحضرتها المستشفى من إيطاليا لخروجها عليها آمنة إلى سيارة الإسعاف المرافقة لها وفي حضور عشرات من الإعلاميين للحصول على صور لها، ونقلت إلى مطار الدولي بمدينة مومباي في سيارة إسعاف حيث تستقل طائرة مصرية إلى مستشفى برجيل في أبوظبي.

وجاء فريق طبى مكون من 9 متخصصين من مستشفى بالإمارات لمرافقة إيمان، بحسب ما ذكرته صحيفة ( اندوستان تايمز) الهندية.

ولم يحدد الفريق الطبي الجديد في مستشفى برجيل بأبوظبي لإيمان مدة علاجها، غير أن شقيقتها أعربت عن تفاؤلها برحلة العلاج.

وقالت مصادر من داخل مستشفى سيفي إنه كانت هناك بعض الشائعات تقول إن شيماء، شقيقة إيمان، رفضت التوقيع على عدة وثائق مطلوبة للموافقة على سفر شقيقتها، وتم استدعاء وزير الصحة في الولاية الدكتور ديباك لحل الموضوع وديا مع الدكتور المعالج.

وفي وقت سابق انتقدت شيماء الطبيب المعالج لشقيقتها والمستشفى واصفة إياهم بـ"الكذابين."

لكن الطبيب المعالج رد، بأن ما تدعيه شيماء وما أحرزته إيمان من تقدم في حالتها سيتضح عندما تخضع المريضة للأشعة المقطعية، وذكر الطبيب المعالج لإيمان وعمرها في الثلاثينات ولم تتحرك منذ 25 عاما أنها فقدت الكثير من وزنها بعد أن خضعت لسلسلة عمليات بالمستشفى.