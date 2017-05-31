هل يحق للآباء الحصول على حسابات "فيسبوك" أبنائهم المتوفين؟

قضت محكمة ألمانية بعدم جواز حصول الآباء على الحساب الخاص بأبنائهم المتوفين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقضت محكمة الاستئناف في برلين بذلك اليوم الأربعاء ضد حكم أصدرته محكمة أدنى عام 2015.

وتقدمت بالدعوى أم توفت ابنتها عام 2012 متأثرة بجراحها جراء اصطدامها بقطار داخل محطة أنفاق ببرلين.

وكان يسعى الوالدان لمعرفة ما إذا كان الحادث انتحارا، وطلبا من شركة "فيسبوك" الدخول على حساب ابنتهم لتصفح رسائل الدردشة على وجه الخصوص، إلا أن الشركة الأمريكية رفضت طلب الوالدين مستندة في ذلك إلى حماية البيانات الشخصية.

وكانت المحكمة الابتدائية في برلين قضت لصالح الأم في الدعوى، إلا أن شركة "فيسبوك" استأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف لصالح الشركة اليوم.

وحاول القضاة في أول الأمر التوصل لتسوية ودية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

ويمكن التقدم بطعن على الحكم المستأنف.