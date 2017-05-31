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شاهد: ممثلة أمريكية تثير الجدل بسبب صورة لترمب "مذبوحا"

31/5/2017

أثارت الممثلة ومقدمة البرامج الكوميدية الأميركية كاثي غريفن ضجة واسعة بعدما نُشرت صورة لها وهي تحمل رأس دمية تشبه الرئيس دونالد ترمب مغطاة بالدماء.

واتُهمت المذيعة على نطاق واسع بأنها تحرض على القتل، وقوبل فعلها باحتجاجات حتى من أولئك الذين يتخذون موقفاً معادياً من ترمب.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على موقع تويتر:" كاثي غريفين يجب أن تخجل من نفسها. أطفالي، ولا سيما ابني البالغ من العمر 11 عاما يواجه صعوبة في هذا. مقزز!"

وخرجت غريفن بعد ساعات في مقطع فيديو مصور قالت "إنها ارتكبت خطأ فادحاً بنشر هذه الصورة، وتجاوزت كل الحدود الحمراء"، مؤكداً "أنها حذفت الصورة.. وأتوسل للجميع أن يسامحوني".

من ناحيتها، قالت شبكة سي إن إن في بيان "إن ما فعلته غريفن مرفوض ومقزز، لكننا سعداء برؤيتها تعتذر وتحذف الصورة".

وعمّا إذا كانت الشبكة ستستمر بالتعاون مع المذيعة الكوميدية لتقديم احتفالاتها برأس السنة الميلادية أكدت السي إن إن "إنها تدرس هذا الأمر، ولم تتخذ القرار النهائي في هذه المرحلة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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