البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: معاق يعيل زوجته المكفوفة منذ 40 عاماً

31/5/2017

دون كلل أو ملل، يواصل المواطن التركي المُعاق حسن علي قابلان، رعاية زوجته المكفوفة وتوفير كافة متطلباتها منذ قرابة 40 عاماً.

ويقطن قابلان البالغ من العمر 76 عاماً، في منطقة أورطه هيسار، بولاية طرابزون شمال شرق تركيا.

وتعرّف قابلان على زوجته المكفوفة توركان قابلان، قبل 40 عاماً، عندما كان يعمل ملمعاً للأحذية، بواسطة أقربائه وجيرانه.

وعلى الرغم من عدم قدرتهما على إنجاب الأطفال، إلّا أنّ الزوجين يتمتعان بحياتهما، رغم الصعوبات التي تواجههما.

ومنذ قرابة 10 أعوام، أصيبت الزوجة بمرض في الكليتين والقلب، غير أنّ الزوج لم يتخلّ عنها وواصل الوقوف إلى جانبها ومساعدتها وإعانتها رغم الإعاقة البدنية التي يعاني منها هو الآخر.

وقال قابلان، إنّه يصطحب معه زوجته إلى جميع الأمكنة التي يذهب إليها، ويساعدها ويقوم بأعمال المنزل عوضاً عنها.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)