شاهد: لحظة إنقاذ رضيع علق رأسه بمرحاض أطفال

نشر موقع "نيوز فلير" مقطع مصور التقط في مدينة ساراتوف الروسية، يرصد لحظة إنقاذ رضيع علق رأسه بمرحاض الأطفال الخاص به.

وأظهرت اللقطات اثنين من رجال الإنقاذ وهما يحرران الطفل الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، بعدما علق رأسه في المرحاض البلاستيكي الخاص به.

وفشلت كل محاولات الأم لإطلاق سراح رضيعها، فاتصلت على الفور بخدمة الإنقاذ المحلية.

واستغرق رجال الإطفاء بضع دقائق حتى أطلقوا سراح رأس الصغير دون استخدام أجهزة خاصة.

ولم يصب الطفل بأي أذى لكنه كان خائفًا للغاية، وبكى كثيرًا عقب انتهاء المهمة.

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