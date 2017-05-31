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شاهد: بائع يأكل "كتكوتا" ثم يسترجعه حيًا!

بائع هندي يلتهم "كتكوتا" ثم يخرجه من فمه حيًا
بائع هندي يلتهم "كتكوتا" ثم يخرجه من فمه حيًا
31/5/2017

نشر موقع "لايف ليك" لقطات مذهلة لبائع كتاكيت هندي أدهش المارة بعرض سحري غريب قدمه في أحد الشوارع.

وأظهرت اللقطات البائع الشاب يقف بأحد الشوارع لبيع الكتاكيت، بينما بدأ المارة يتجمعون حوله حين التقط أحد الكتاكيت وبدأ به عرضه السحري.

وقام البائع الهندي بثني عنق الكتكوت أكثر من مرة حتى ظن الجميع أنه كُسر ومات لكنه سرعان ما أعاد الفرخ الصغير لحالته دون أن يتأذى.

أما العرض الأغرب والذي بدا وكأنه سحر، حين أوهم البائع من حوله أنه التهم الكتكوت بأكمله حيًا وقام بمضغه حتى اختفى بالكامل داخل فمه، ثم ما لبث أن أخرجه مرة ثانية من فمه حيًا وكأن شيئًا لم يكن، وظهر الكتكوت في نهاية المقطع وهو يجري على الأرض بجوار القفص.

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المصدر : الجزيرة مباشر + لايف ليك
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