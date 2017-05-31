شاهد: أطفال يبكون لرغبتهم الشديدة في الزواج

حصدت لقطات طريفة ورائعة لأطفال يعلنون بتأثر عن رغبتهم الشديدة في الزواج بعدما وقعوا في الحب، نحو 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة على صفحة "يلا فيد" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر خلال الفيديو عدد من الأطفال الصغار وهم يبدون رغبتهم الشديدة في الزواج بمن يحبون، وانهار عدد منهم في البكاء تأثرًا بعواطفهم البريئة، أثناء عرض الأمر على الأب أو الأم، معتقدين أن الزواج بمثابة قمة الحياة الجميلة.

وظهر طفل في بداية الفيديو يبكي لوالده ويخبره برغبته الشديدة في الزواج، ثم طفلة ترد على سؤال والدتها لماذا تريد الزواج من شخص ما؟ فترد الصغيرة "أحبه"، وثالث يشعر بالملل من الحياة لعدم قبول أي من الفتيات الصغار الزواج منه.

ورابع يبكي لرغبته الشديدة في الزواج من الفنانة نجوى كرم، مفضلًا إياها عن والدته، وخامس يبكي حينما أخبره والده أنه لن يسمح له بالزواج، وطفلة تسأل والدها عما إذا كان الزواج أمرا جيدا أم لا، وأخرى تبدي رغبتها القوية في الزواج ظنًا منها أنه مصدر للراحة والحياة الحلوة.

وانتهى الفيديو بطفل واثق من نفسه أصر على عدم الإفصاح عن اسم محبوبته لكنه كان متأكدًا أنه يسكن قلبها وأنه الوحيد الذي يملك المفتاح، وحظي الفيديو الطريف بانتشار وإعجاب واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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