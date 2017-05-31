أغنية تنتقد تيريزا ماي تحقق إيرادات ضخمة في بريطانيا

نجحت أغنية تصف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنها كاذبة وتسخر من شعارها "القوة والاستقرار" في احتلال المراكز الأولى من قوائم مبيعات الأغاني في بريطانيا.

وتتصدر أغنية (لاير لاير) لفريق كابتن سكا قائمة أمازون لأكثر لأغاني تحميلا في بريطانيا وسجلت الأغنية المرتبة الثانية على قائمة أي تيونز لشركة أبل في بريطانيا رغم أن محطات الإذاعة لم تبثها.

وتنتقد الأغنية سياسات التقشف لحكومة حزب المحافظين في بريطانيا وتدمج عبارات من خطب ألقتها ماي وغناء المجموعة لعبارة "كاذبة كاذبة لا يمكنك أن تثق بها".

ومن المتوقع أن تفوز ماي في الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو/حزيران.

وتقدم حزبها في استطلاعات الرأي لكن الفارق بينه وبين منافسيه تراجع بشدة خلال الأسبوع الأخير مما يشكك في جدوى قرار الدعوة لانتخابات لم تكن مقررة سعيا للحصول على تأييد قوي لاستراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوربي.