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شاهد: مصري يصنع سيارة تنافس "التوك توك"

30/5/2017

في ورشته القريبة من أهرامات الجيزة صنع أحمد سعيد عمر سيارة صغيرة ذات أربع عجلات آملا أن تسد الفجوة في السوق.

والسيارة "الميني" التي أنتجها عمر مستطيلة الشكل ولها جسم من الصلب وتتسع لستة أفراد وهي أقل ثمنا من التوك توك المستورد واسع الانتشار نظرا لصناعتها من مواد محلية بالكامل تقريبا.

وقال عمر (35 عاما) إنه بدأ عمله مع ارتفاع أسعار الدولار وتعويم الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مركبات التوك توك واسعة الانتشار، ما منح فكرته فرصة الانتشار.

وارتفعت أسعار المنتجات المستوردة منذ أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وينتشر التوك توك ذو الثلاث عجلات في الكثير من مدن مصر وخصوصا في الأحياء ذات الشوارع الضيقة وأغلب هذا النوع مستورد من الهند.

ويصل سعر التوك توك إلى نحو 38 ألف جنيه (حوالي 2000 دولار) وهو مزود بمحرك سعته اللترية 175 سي سي بينما تتكلف سيارة عمر 34 ألفا (نحو 1800 دولار) ولها محرك بسعة لترية 300 سي سي.

ونظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد يعتقد عمر أن السوق قد تتسع لتصميمه الجديد.

وأوضح عمر أن منتجه يتميز بتوافر قطع الغيار وانخفاض أسعارها.

وفيما يتعلق بحلمه بالنسبة لهذه السيارة قال عمر إنه يتمنى أن تنتشر في مصر وأن يتمكن من تصديرها لاحقا، مشيرا إلى أن سياراته متاحة في بعض المعارض، وأن هناك من اشتروها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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