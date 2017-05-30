شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا

التقطت كاميرات مراقبة في العاصمة الأوكرانية كييف لحظة انفجار مروعة لأنبوب مياه (الإثنين).

وأظهرت لقطات بكاميرات المراقبة في المنطقة لحظة اهتزاز الأرض قبل أن يرتفع الطريق الأسفلتي وتنفجر منه المياه لتغرق المنطقة التي كانت تضم سيارات متوقفة.

وهرع العديد من السكان إلى الأبواب والنوافذ لمشاهدة ما حدث بعدما سمعوا صوت انفجار أنبوب المياه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عددا من السيارات المتوقفة تضررت من الانفجار، بينما تحطم عدد من النوافذ، ولكن لم يتضرر أي من السكان.

وقالت وسائل الإعلام إن سبب الانفجار لن يتضح بعد.