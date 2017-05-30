البث الحي
منوعات

شاهد: قبلة على الهواء تتسبب في طرد لاعب

30/5/2017

قال الاتحاد الفرنسي للتنس إن مسؤولي رولان جاروس طردوا مكسيم أمو من بطولة فرنسا المفتوحة (الثلاثاء).

وذلك بعدما قام اللاعب الفرنسي بتقبيل مراسلة صحفية عقب الخروج من الدور الأول.

وأوضح الاتحاد في بيان "قرر مسؤولو البطولة إلغاء أوراق اعتماد مكسيم أمو عقب تصرف يستوجب اللوم والتوبيخ مع صحفية أمس".

وأظهرت لقطات اللاعب الفرنسي يجذب المراسلة نحوه خلال مقابلة تلفزيونية قبل أن يطبع قبلة على رأسها.

وبدا الاحراج الشديد على الصحفية وحاولت إبعاده عنها لكنه قام بتقبيلها ثانية.

وبعد رده على سؤال قام بتقبيلها للمرة الثالثة وجذبها ناحيته لكنها حاولت أن تبعد يده عن جسدها.

وقالت شبكة يوروسبورت في بيان "نأسف بشدة لهذا الحادث الذي وقع اثناء مقابلة مساء أمس بين مالي توماس ومكسيم أمو، التصرف الذي قام به اللاعب أثناء المقابلة غير مقبول تماما ونحن لا نتغاضى عن مثل هذا السلوك بأي حال من الأحوال".

وتابع البيان "مالي صحفية محترمة جدا ونحن سعداء بالاعتذار الشديد الذي قدم لها بعد الواقعة".

ونقلت صحيفة هافينغتون بوست عن توماس قولها "لو لم تكن المقابلة على الهواء كنت سألكمه مباشرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)