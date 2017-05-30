شاهد: فيلة هندية تدمن منبّه "البان"

يغرم كثيرون في الهند بتناول البان، وهو منبه يصنع من مزيج من المكسرات وأوراق التبغ، لكن أحدا لم يتخيل أن يغرم فيل بهذا المنبه الشعبي.

لكن هذا ما حدث مع الفيلة لاكشمي، التي تحمل اسم إحدى آلهة الهندوس، وتبلغ من العمر 31 عاما، وتتناول البان منذ نحو 15 عاما.

وقال الفيال جميل خان إن الفيلة لاكشمي لديها ثلاثة متاجر مفضلة تأمل منها البان.

وقد صار غرام الفيلة لاكشمي بالبان أمرا معروفا في مدينة سغار بولاية ماديا براديش حيث تعيش الفيلة، وصار إطعام الفيلة مصدر سعادة لأصحاب المتاجر.

ويعتقد السكان المحليون أن تقديم الطعام للفيلة لاكشمي مصدر فأل حسن بالنسبة لهم ولأسرهم.

وتحظى الفيلة بتقديس واسعة في الهند، ويعد الإله غانيش، الذي يحمل رأس فيل، واحدا من أكثر آلهة الهندوس شعبية وجلبا للحظ.

لكن تقديس الفيلة لم ينقذها من جشع الصيادين الذين يسعون للحصول على العاج.

ويعيش في الهند وحدها نحو 50% من الفيلة الآسيوية، لكن أعدادها تشهد تناقصا كبيرا بسبب الصيد الجائر.