سلسلة مطاعم عالمية تثير غضب ملك بلجيكا

أثارت سلسلة مطاعم عالمية للوجبات السريعة غضب العائلة المالكة في بلجيكا بسبب حملة إعلانية تطالب البلجيكيين بالتصويت على الانترنت "لتتويج" حاكم للبلاد.

وستبدأ السلسلة أعمالها في بلجيكا الشهر المقبل. وظهر إعلان مصمم بأسلوب الرسوم المتحركة يشير إلى الملك فيليب الذي تولى عرش البلاد في عام 2013 وهو يعلن عن إطلاق فرع الشركة في بلجيكا ويتساءل "ملكان وعرش واحد. من سيحكم؟ صوتوا الآن…".

وما أن يضغط أي شخص للتصويت واختيار ملك البلاد الذي يبلغ من العمر 57 عاما تظهر سلسلة أسئلة منها "هل أنت متأكد؟ لن يقوم بقلي البطاطس لك".

وقال بيير إيمانويل دي بو المتحدث باسم القصر الملكي إنه تم إبلاغ الشركة "بالاستياء لاستخدام صورة للملك في حملتهم".

وأضاف أن صورة الملك، المرسومة بأسلوب الرسوم المتحركة، لا يمكن استخدامها للترويج.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنها تدرس إجراء تعديلات في الإعلان.

وقد يكون استطلاع الرأي الساخر في الإعلان لمس وترا حساسا في بلجيكا. في سنة 1950 عقد البلجيكيون استفتاء حقيقيا بشأن اقتراح لإلغاء الملكية في ضوء دور الملك ليوبولد الثالث جد فيليب أثناء فترة الاحتلال النازي.

واضطر ليوبولد للتنازل عن العرش لابنه عم الملك فيليب.