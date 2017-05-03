البث الحي
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فيسبوك يوظف 3 آلاف شخص لمراقبة البث الحي

3/5/2017

تعتزم شركة فيسبوك توظيف 3 آلاف عامل إضافي خلال العام المقبل لمراقبة التقارير عن محتوى غير لائق على شبكتها للتواصل الاجتماعي ومنها التسجيلات المصورة لأعمال القتل والانتحار.

وقال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إن الموظفين سيضافون إلى 4500 آخرين لديها يراجعون بالفعل المحتويات التي تنتهك بنود الخدمة.

وتمثل حملة التوظيف إقرارا من فيسبوك بأنها تحتاج، على الأقل في الوقت الحالي، إلى ما هو أكثر من البرمجيات الآلية لتحسين مراقبة البث الحي على خدمة فيسبوك لايف التي ألقى بث حوادث العنف بظلاله عليها منذ إطلاقها في العام الماضي.

وكانت الشرطة قالت الأسبوع الماضي إن أبا من تايلاند بث تسجيلا مصورا له وهو يقتل طفلته على فيسبوك لايف. وحذفت فيسبوك التسجيل بعد أكثر من يوم كامل على نشره وبعدما شوهد 370 ألف مرة. وتم بث تسجيلات مصورة أخرى لحوادث عنف من أماكن منها شيكاغو وكليفلاند.

وقال زوكربرغ "نعمل على تسهيل الإبلاغ عن تلك التسجيلات المصورة حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراء السليم سريعا.. سواء أكان ذلك بالاستجابة السريعة حينما يحتاج شخص ما للمساعدة أو حذف مشاركة ما." 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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